Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Türkheim wegen einer Flasche einen Unfall gebaut. Die Flasche war in den Fußraum gefallen. Als der 56-Jährige sie aufheben wollte, geriet er auf die Gegenfahrbahn.

Der 56-jährige Fahrer war von Türkheim aus auf der Staatsstraße 2015 in Richtung Bad Wörishofen unterwegs. Direkt hinter dem Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt A96 fiel die unverschlossene Flasche dann in den Fußraum.

Glück gehabt

Beim Versuch die Flasche aufzuheben geriet dann der Mann auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden im dreistelligen Bereich.