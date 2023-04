Nachdem ein Mann am Ostermontag die siebenjährige Tochter seiner Lebensgefährtin erstochen haben soll, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Am Ostermontag erschütterte eine Gewalttat die breite Öffentlichkeit in Ulm: Ein 40-Jähriger wählte um 17:20 Uhr den Notruf und informierte die Polizei darüber, dass er nahe des Schulzentrums im Ulmer Stadtteil Wiblingen seine siebenjährige Tochter getötet habe. Als die Polizei vor Ort eintraf, stieß sie tatsächlich auf den Mann und das tote Kind. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei der Siebenjährigen nicht um das leibliche Kind des Mannes, sondern um die Tochter seiner Lebensgefährtin.

Mädchen verblutete

Die Obduktion ergab, dass die Siebenjährige durch ein Messer so schwer verletzt wurde, dass sie verblutete. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 40-Jährige mit dem Kind allein unterwegs. Nachdem die Polizei den Mann festgenommen hatte, brachte sie ihn in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung, weil er wirr auftrat und entsprechende Äußerungen von sich gab. Die Staatsanwaltschaft gab ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag, das klären soll, ob von dem Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht und ob er schuldfähig ist. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann zwar nicht unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben, eine Blutprobe soll aber trotzdem auf entsprechende Substanzen untersucht werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit auf Hochtouren und bittet deshalb Zeugen, sich bei den Beamten zu melden. Das Polizeipräsidium Ulm ist unter der Telefonnummer 0731/1880 erreichbar.

Die Polizei interessiert vor allem Folgendes:

Wer war am Nachmittag des Ostermontags nahe des Schulzentrums oder auch der Spielplätze sowie den Wohngebieten, die nördlich davon liegen, unterwegs und kann sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder dem Opfer geben?

Beschreibung von Opfer und Täter

Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Polizei etwa 1,70 Meter groß und trägt sein Haar sehr kurz. Am Tattag trug er eine blaue Jogginghose und einen schwarz-grauen Kapuzenpullover. Das Mädchen hatte langes, schwarzes Haar und trug am Ostermontag eine dunkel gemusterte Hose sowie einen rosa Longsleeve. Außerdem war es mit Inlinern unterwegs. Die Polizei fand am Tatort einen gelben Beutel, den der Tatverdächtige oder das Opfer bei sich getragen haben könnte.

Getötete Siebenjährige in Ulm: Ermittler geben weitere Ergebnisse bekannt

An Ostern ereignete sich noch eine zweite, ähnliche Tat in Baden-Württemberg. Eine 43-Jährige soll ihre beiden sieben und neun Jahre alten Kinder in Hockenheim getötet haben. Die Kinder waren tot in einer Wohnung gefunden worden. Auch in diesem Fall rief die Tatverdächtige selbst die Polizei.