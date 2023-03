Mutmaßlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist am Samstag gegen 11.40 Uhr ein 86-jähriger Toyota-Fahrer in der Saulgauer Straße in Fulgenstadt von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw durchbrach einen Gartenzaun, durchfuhr das dahinterliegende Blumenbeet und kollidierte mit der Steintreppe eines Wohngebäudes, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.

Der 86-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.