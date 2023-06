Die Polizei sucht einen Mann, der am Samstag in Sonthofen einen gestohlenen BMW betankte und den Betrag im Anschluss nicht bezahlte. Die Polizei hofft bei der Suche auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei beschreibt den gesuchten Mann folgendermaßen:

leicht korpulent,

mittleren Alters,

trug ein orangefarbenes Oberteil und eine Brille.

Zeugenaufruf

Der Mann hatte am Samstag an einer Tankstelle in Sonthofen getankt und den Betrag von 97,82€ nicht bezahlt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass das angebrachte amtl. Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurde. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 08321/6635–0 mit der Polizei Sonthofen in Verbindung zu setzen.