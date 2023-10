Die Geschwindigkeit der Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch auf der B12 bei Ruderatshofen kontrolliert. Die Bilanz: 70 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Beamte der Verkehrspolizei Kempten überprüften am Montagabend zwischen 17:40 und 22:40 Uhr, wie schnell die Fahrzeuge auf der B12 in Richtung München unterwegs waren. Auf der Bundesstraße ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Von den 960 Fahrzeugen, die zu dieser Zeit unterwegs waren, fuhren 70 Fahrzeuge zu schnell, berichtet die Polizei.

29 Fahrer werden angezeigt

Während auf 41 Fahrer eine Verwarnung zukommt, müssen 29 mit einer Anzeige rechnen. Bei vier Fahrern bleibt es aber nicht dabei. Auf sie kommt ein zusätzliches Fahrverbot zu. So überschritt ein Auto mit Anhänger die für ihn zulässig Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 35 km/h. Neben einem Fahrverbot von einem Monat muss er mit einer Geldbuße von 255 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Autofahrer rast 70 km/h zu schnell über die B12 bei Ruderatshofen

Der traurige Spitzenreiter an diesem Abend war aber ein Autofahrer, der sage und schreibe 70 km/h zu schnell fuhr. Statt mit den erlaubten 100 km/h heizte er mit 170 km/h über die B12. Auf ihn kommt jetzt ein saftiges Bußgeld von 1.200 Euro und zwei Punkten in Flensburg zu. Außerdem muss er sein Auto für zwei Monate stehen lassen.

Die Bundesstraße 12 (B12) führt in Deutschland führt von Lindau nach München und von dort weiter nach Passau und Philippsreut an der tschechischen Grenze, wo sie in die Silnice I/4 nach Prag übergeht.