Und wieder ist ein Geldautomat in Bayern gesprengt worden. Diesmal in Großostheim. Das ist in zwei Tagen schon die zweite Geldautomatensprengung im Freistaat.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Sprengung des Geldautomaten am Mittwochmorgen. Gegen 4:40 Uhr krachte es in der Schulgasse im Großostheimer Ortsteil Pflaumheim (Markt im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg). Dort wurde mittels Sprengstoff ein freistehender Geldautomat der Volksbank/Raiffeisenbank geknackt.

Zweite Sprengung von Geldautomat in dieser Woche

Damit ist das in dieser Woche schon der zweite Fall einer Geldautomatensprengung im Freistaat Bayern. Denn schon in der Nacht auf Dienstag wurde laut Polizei gegen 2:20 Uhr in Fürth ein Geldautomat mit Sprengstoff gesprengt.

Serie erschütterte Anfang 2023 Bayern

Nachdem die unbekannten Täter den Automaten in Großostheim in die Luft gejagt hatte, flüchteten sie mutmaßlich mit einem dunklen Audi in Richtung der nahegelegenen A3. Dieses Verhalten weist beunruhigende Parallelen zu Sprengungen auf, die Ende des Jahres 2022 bzw. Anfang 2023 stattfanden. Wie beispielsweise in Erkheim, flüchteten die Täter in einem dunklen Auto vermutlich der Marke Audi. Dabei erzielte die Polizei jüngst auch Erfolge in puncto Geldautomatensprengungen. Denn Anfang Februar wurden mehrere Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Geldautomaten in Bayern und Baden-Württemberg gesprengt zu haben - und zwar in den Niederlanden.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Bei den Fällen in dieser Woche hat erneut das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden. Außerdem sucht das BLKA Zeugen. Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Schulstraße in 63762 Großostheim (Ortsteil Pflaumheim) verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.