Auf der Staufenspitze bei Hohenems in Vorarlberg gab es am Montag einen Waldbrand. Unbekannte hatten dort gegrillt.

Ein nicht ordentlich gelöschtes Grillfeuer hat am Montagabend einen Waldbrand auf der Staufenspitze bei Hohenems in Vorarlberg ausgelöst. Wie die örtliche Polizei meldet, war das Feuer gegen 18 Uhr ausgebrochen.

Waldbrand in Vorarlberg: Auch Hubschrauber waren im Einsatz

Zunächst hätten mehrere umliegende Büsche Feuer gefangen, so die Polizei in Hohenems weiter. Im Anschluss seien dann rund 40 Quadratmeter abgebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Hohenems, Dornbirn, Altach und Egg war mit den Löscharbeiten an der Staufenspitze beschäftigt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte zudem von der Flugpolizei und einem privaten Hubschrauber.

Feuer flammte wieder auf - Rund 200 Einsatzkräfte bei Waldbrand vor Ort

Kräfte der Feuerwehr Hohenems kontrollierten den Brandort während der Nacht. Dabei musste dann erneut ein kleines Feuer gelöscht werden. Am Dienstagmorgen überprüfte dann die Feuerwehr Dornbirn den Brandort mit einer Drohne. Weitere Glutnester fanden die Einsatzkräfte dabei nicht mehr. Insgesamt waren 142 Feuerwehrleute mit 23 Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kam die Bergrettung mit weiteren 18 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwölf Personen, zwölf Einsatzkräfte der Flugpolizei mit drei Fahrzeugen und einem Hubschrauber und die Besatzung eines privaten Hubschraubers.

Vorarlberger Polizei sucht Verursacher des Waldbrandes bei Hohenems

Die zuständige Polizei sucht jetzt nach den Verursachern des Waldbrandes auf der Staufenspitze. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei in Hohenems melden. Die Telefonnummer lautet +43 (0) 59 133 8142.

Derzeit herrscht Waldbrandgefahr: Wälder sind sehr trocken

In weiten Teilen Österreichs und des Allgäus herrscht derzeit eine enorme Trockenheit in den Wäldern. In Schwaben haben die zuständigen Behörden bereits Beobachtungsflüge angeordnet. Durch diese sollen Waldbrände schnell erkannt und gelöscht werden. Die Bevölkerung ist dazu angehalten, in Waldgebieten nicht mir offenem Feuer zu hantieren und nicht zu rauchen.