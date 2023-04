In Rieden am Forggensee ist am Montagnachmittag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen massiven Zaun geprallt. Dabei zog sich der 67-Jährige mittelschwere Verletzungen zu. Glücklicherweise kamen Zeugen ihm zur Hilfe.

Der Polizeimeldung zufolge kümmerten sich die Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich um den Verletzten. Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Zaun entstand ein Gesamtschaden von knapp 30.000 Euro. Die Polizei Füssen hat jetzt die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.