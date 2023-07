Am Freitagmorgen löste die Gefahrenmeldeanlage in der Berufsschule in Ravensburg aus. 1.200 Schüler wurden aus dem Gebäude evakuiert und mehrere Polizeistreifen rückten an.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Freitagmorgen in die Steinbeisstraße in Ravensburg aus, nachdem die Gefahrenmeldeanlage im dortigen Berufsschulzentrum ausgelöst hatte. Mehrere Polizeistreifen überprüften die Schule, konnten aber Entwarnung geben. Offenbar war ein Fehlalarm der Auslöser.

Wie genau der Alarm ausgelöst wurde, ermittelt die Polizei noch

Dennoch wurden etwa 1.200 Schüler und Lehrkräfte, die sich zu dieser Zeit in den Räumen der Schule befanden, aus ihren Klassenzimmern begleitet. Polizei und Rettungsdienst standen mit Kriseninterventionsteams für die Betreuung von Schülern und Lehrern bereit. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis in die Mittagsstunden an. Was die Ursache für die Alarmauslösung war, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt werden.