Ein Mann übernachtete in einem Hotel in Ravensburg und ließ sich an der Hotelbar bedienen. Doch dafür zahlen wollte er nicht.

Der 60-jährige Mann wollte nach Angaben der Polizei die Hotelrechnung über mehrere hundert Euro nicht bezahlen und verhielt sich unkooperativ gegenüber dem Personal. Deshalb riefen die Angestellten am Donnerstag die Polizei. Der Mann hatte demnach in dem Hotel in der Oberstadt übernachtet und es sich an der Hotelbar gut gehen lassen. Die Kosten dafür wollte er aber nicht übernehmen.

Einsatz in Ravensburg: Polizei bringt verwirrten Mann von Hotel in Fachklinik

Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen daraufhin mit. Weil der Mann verwirrt wirkte, brachten ihn die Beamten in eine Fachklinik. Auf dem Weg dorthin beleidigte er mehrfach die Polizisten. Der Mann muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.