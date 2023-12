Weil ein Tankwagenfahrer am Freitagmorgen an einer Tankstelle in Türkheim Gas roch, rückte die Feuerwehr an. Die Tankstelle und eine Straße wurden zeitweise gesperrt. Es gab aber Entwarnung.

Am Freitagmorgen sollte die Tankstelle in Türkheim nahe der Autobahnzufahrt mit LNG (Autogas) nachbefüllt werden, berichtet die Polizei. Dabei trat jedoch Gas aus. Der Tankwagenfahrer, der mit dem Befüllen beschäftigt war, bemerkte beim Öffnen des Tankschachtes Gasgeruch. Das Tankstellenpersonal wählte sofort den Notruf. Die Feuerwehr Türkheim mit Fachberater und der Rettungsdienst rückten an.

Feuerwehr kann Gasleck an Tankstelle in Türkheim schnell abdichten

Die an der Tankstelle vorbeiführende Staatstrasse 2518 wurde von Feuerwehr und Polizei für den Verkehr gesperrt. Auch die Autobahnanschlussstelle Bad Wörishofen war kurzzeitig von der Sperrung betroffen. Die Feuerwehr Türkheim, deren Kommandant in Sachen Gas selbst Fachmann ist, konnten das Leck schnell finden und bereits nach nur einer halben Stunde wieder abdichten. Mittels Lüfter wurde das noch vorhandene Gas im Tankschacht weggeblasen. Anschließend konnte die Tankstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Keine Gefahr mehr - Ursache war ein technischer Defekt

Eine Gefahr für Kunden der Tankstelle besteht nicht mehr, teilt die Polizei mit. Ursache für den Gasaustritt war ein technischer Defekt an der Anlage. Die Gasanlage darf nun erst wieder nach fachmännischer Reparatur und Abnahme wieder in Betrieb gehen.