In Marktoberdorf ist am Montagnachmittag eine Seniorin in ein Auto und anschließend in einen Baum gekracht. Zeugenaussagen zufolge hatte die 78-Jährige offenbar das Gas- und Bremspedal verwechselt.

Die Seniorin war auf der Verbindungsstraße vom Kuhstallweiher nach Rieder unterwegs. Auf Höhe des Eisweihers kam es dann der Polizeimeldung zufolge zum Unfall. Die 78-Jährige rammte einen in einer Haltebucht stehenden Wagen, der mehrere Meter weit gegen einen Baum geschleudert wurde. Die Frau krachte anschließend auch in einen Baum.

Leichte Verletzungen

Die beiden Insassen des geparkten Autos und die Unfallverursacherin kamen mit augenscheinlich leichten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser. An den Autos entstand ein Totalschaden von über 10.000 Euro.