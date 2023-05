Zwei Unfälle innerhalb von nur wenigen Minuten haben sich am Montagabend in Senden etwa 100 Meter von einander entfernt ereignet. Wie die Polizei berichtet, krachten zunächst zwei Autos zusammen. Kurz darauf fuhr auf der Gegenfahrbahn ein Lkw auf ein Auto auf.

Zunächst krachte es jedoch gegen 22:00 Uhr in der Kemptener Straße, als ein Auto auf ein anderes auffuhr. Dabei wurde ein Fahrer schwer, der andere leicht verletzt. Laut Polizei sei die Aufklärung des Unfallhergangs schwierig, weil beide Fahrer völlig unterschiedliche Angaben zur Unfallursache machen. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos, der bei dem Crash schwer verletzt wurde, sagte der Polizei, dass er vor dem Kreisverkehr am Ortseingang von Senden abbremsen musste, der Fahrer hinter ihm das übersehen habe und deshalb auf ihn aufgefahren sei.

Auto soll in Senden unbeleuchtet auf der Straße gestanden haben

Der Fahrer des hinteren Autos gab jedoch an, dass das Fahrzeug vor ihm völlig unbeleuchtet auf der Straße stand, obwohl es dunkel war. Deshalb habe er einen Crash nicht verhindern können. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Beide Autos konnten nach dem Unfall nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn ermitteln nun und bitten Zeugen, die insbesondere Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei ihnen zu melden.

Autofahrerin verwechselt bei Senden Gas- mit Bremspedal

Die Beamten hatten an diesem Abend gut zu tun. Denn zur gleichen Zeit krachte es nur etwa 100 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt auf der Gegenfahrbahn. Eine Autofahrerin war nach Angaben der Polizei in Richtung Vöhringen unterwegs und wollte ein anderes Auto überholen. Dabei trat sie aber statt aufs Gas aufs Bremspedal. Durch das abrupte Bremsmanöver konnte der Lkwfahrer, der hinter dem Auto der Frau fuhr, einen Unfall nicht mehr vermeiden und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau auf das vorausfahrende Auto geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand dadurch leichter Sachschaden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Unterstützungskräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen den Unfall auf.