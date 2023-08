Einsatz in Marktoberdorf am Sonntagnachmittag. Mitten in einem Wohngebiet brannte eine Gartenhütte ab. Mehrere Häuser wurder beschädigt.

In der Ludwig-Hotter-Straße in Marktoberdorf ist am Sonntagnachmittag eine Gartenhütte abgebrannt. Laut der örtlichen Polizei war das Feuer gegen 15:32 Uhr der Integrierten Leitstelle Allgäu gemeldet worden. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Marktoberdorf rückten daraufhin zu dem Brand aus.

Keine Verletzten bei Hüttenbrand in Marktoberdorf

Die Gartenhütte brannte komplett ab. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarten Wohnhäuser konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr allerdings verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand - auch weil der Besitzer der Hütte zum Brandzeitpunkt nicht zuhause war.

Fünfstelliger Schaden nach Brand in Marktoberdorf

Durch die enorme Hitze des Feuers wurden aber einige benachbarte Häuser beschädigt. Dort ließ die Hitze mehrere Fenster bersten. Auch eine Gartenhecke wurde durch das Feuer beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 25.000 Euro.