In einem Saal in der Big Box in Kempten ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein Gabelstapler fing Feuer.

Ein technischer Defekt sorgte nach Angaben der Polizei dafür, dass am frühen Freitagmorgen in einem Saal der Big Box in Kempten ein Gabelstapler Feuer fing. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Brand verursacht einen Schaden von etwa 30.000 Euro in der Big Box in Kempten

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Beamten verursachte der Brand einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Eine abschließende Beurteilung der tatsächlichen Schadenshöhe steht allerdings noch aus.

Big Box Allgäu ist eine Veranstaltungshalle in Kempten

Die Big Box Allgäu ist eine multifunktionale Veranstaltungshalle an der Kotterner Straße in der Innenstadt von Kempten. Sie wurde am 10. Oktober 2003 eröffnet. Betreiber ist die Handelsfamilie Feneberg. In ihr finden Konzerte, Messen, Ausstellungen, Theater und Kabarette statt. In der Big Box haben bis zu 9.000 Menschen Platz. Die bisher größte Besucherzahl erzielte das Haus bei einem Konzert von Cro mit 8.519 Besuchern, gefolgt von einer Show der Band Die Toten Hosen mit 8.500 verkauften Karten. Im Untergeschoss der Big Box befindet sich ein zweiter, kleinerer Veranstaltungssaal, die Kultbox. Hier haben bis zu 1.000 Menschen Platz.