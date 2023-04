Am Freitagabend ist eine Fußgängerin in Bodolz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau über den Kreisverkehr in Enzisweiler gehen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Mann auf der Lindauer Straße in Richtung Wasserburg. Der Autofahrer übersah die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst in eine Lindauer Klinik.