In Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) ist am Donnerstag ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden.

An der Kreuzung Albert-Einstein-Straße, Daimlerstraße und Zeissstraße in Weißenhorn hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut der Polizei wollte ein Autofahrer nach rechts in die Daimlerstraße abbiegen und übersah dabei einen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte.

Weißenhorn: Fußgänger wird schwer verletzt

Der Autofahrer erfasste den Fußgänger und verletzte ihn schwer. Der Verletzte musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, so die Polizei weiter.