In Füssen hat ein Mann am Samstagabend der Polizei erzählt, dass er verprügelt worden ist. Das war aber gar nicht der Fall. Im Endeffekt hatte der Mann selbst einiges auf dem Kerbholz.

Die Polizei wurde laut Polizeibericht am Samstagabend zu einem Vorfall in die Birkstraße in Füssen gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen 36-jährigen stark betrunkenen Mann. Der gab an, dass er von mehreren Personen geschlagen wurde.

Zeugen sahen, dass der Mann eine Treppe hinabgestürzt war

Allerdings waren mehrere Zeugen in der Nähe, die den Vorfall etwas anders erlebt hatten: In Wahrheit war der Mann nämlich gar nicht verprügelt worden. Er war wegen seiner Alkoholisierung mehrere Treppenstufen hinabstürzte.

Der Mann selbst wollte eine Türe eintreten

Zuvor hatte der Mann dann auch noch versucht, eine Türe einzutreten und obendrein deren Inhaber bedroht. Deshalb erwarten den 36-Jährigen nun mehrere Anzeigen wegen Vortäuschens einer Straftat, Bedrohung und versuchter Sachbeschädigung. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch laut Polizei nicht lange verweilte.