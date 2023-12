In Füssen hat ein unbekannter Autofahrer einen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Füssen angefahren. Der Autofahrer flüchtete daraufhin.

Der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Füssen hatte laut Polizei am frühen Sonntagmittag ein verbotswidrig abgestelltes Fahrzeug in der Lehmannstraße festgestellt. Als er das Fahrzeug gerade beanstandete, kam der Mann, dem der Wagen gehört, hinzu und fing an, den Mitarbeiter zu beschimpfen.

Autofahrer flüchtet, nachdem er Mitarbeiter der Stadt Füssen angefahren hat

Als der Autofahrer dann mit seinem Wagen wegfuhr kam es zu einer Berührung mit dem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, woraufhin dieser stürzte. Er erlitt dadurch eine Prellung im Hüftbereich. Der Fahrer entfernte sich daraufhin mit seinem Auto vom Tatort. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist jedoch bekannt. Die Polizei Füssen hat die Ermittlungen aufgenommen.