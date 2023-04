Sechs demolierte Autos und ein Gesamtschaden von satten 180.000 Euro sind die Bilanz von fünf Aquaplaning-Unfällen, die sich am Dienstagnachmittag innerhalb von wenigen Stunden auf der A96 bei Wangen ereignet haben. Nach Angaben der Polizei waren alle Autofahrer auf der nassen Straße zu schnell unterwegs.

Die Unfälle ereigneten sich laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg sowie den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord. Gegen 15 Uhr krachte ein 62-jähriger Tesla-Fahrer mit rund 120 bis 140 km/h in die Mittelleitplanke, nachdem ihm auf der nassen Fahrbahn die Hinterachse ausgebrochen war. Der Mann hatte jedoch Glück. Er blieb unverletzt.

Ein vergleichsweise geringer Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand etwa zwei Stunden später, als ein Mercedes in der Leitplanke landete. Der 57-jährige Fahrer verlor ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen. Auch er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Mercedes gerät nach Überholvorgang auf der A96 ins Schlingern

Auf rund 60.000 Euro schätzen die Experten hingegen den Sachschaden bei einem späteren Unfall, der gegen 18 Uhr passierte. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer überholte ein anderes Fahrzeug, kam ins Schlingern, krachte gegen ein Verkehrszeichen und kam von der Fahrbahn ab. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nur die Beifahrerin leicht verletzt.

Mercedes landet in Mittelschutzplanke - 60.000 Euro Schaden

Auf etwa 60.000 Euro schätzt die Polizei auch den Sachschaden, der gegen 19:30 Uhr entstand. Erneut krachte ein Mercedes in die Mittelschutzplanke. Der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt. Zu beiden Unfällen rückten neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die örtlichen Feuerwehren aus.

Alfa Romeo wird gegen VW geschleudert

Zwei Autos waren am fünften Verkehrsunfall beteiligt, der an diesem Tag auf dem Streckenabschnitt geschah. Ein Alfa Romeo, an dessen Steuer ein 43-Jähriger saß, kollidierte zunächst mit der Schutzplanke und wurde dann durch die Wucht des Aufpralls gegen einen VW geschleudert. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Alle Unfallverursacher waren nach Angaben der Polizei auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs. Sie müssen sich nun zumindest auf ein Bußgeld einstellen.