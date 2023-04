Friedrichhafen: Eine 19-jährige Autofahrerin fährt in einen Kreisverkehr, als sich plötzlich vor ihr ein Radfahrer zu Boden schmeißt. Der Mann gibt an verletzt zu sein und fordert Geld von der Frau. Der 19-Jährigen kommt das verdächtig vor.

Ihren eigenen Angaben nach, ist die 19-Jährige, wie die Polizei berichtet, am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr in Friedrichshafen in den Kreisverkehr im Seewald eingefahren. Plötzlich habe sich jedoch ein Fahrradfahrer vor sie auf die Straße geworfen. Zu einem Zusammenstoß sei es zuvor nicht gekommen.

Mann sagt, er sei verletzt und schlägt Geldzahlung als Ausgleich vor

Die Frau habe sich daraufhin nach dem Befinden des Unbekannten erkundigt. Der Mann habe vorgegeben, verletzt zu sein. Gleichzeitig habe er allerdings der 19-Jährigen vorgeschlagen, durch eine Zahlung von 500 Euro die Sache als erledigt zu betrachten.

Fahrradfahrer fährt weg, als die Autofahrerin die Polizei hinzuziehen will

Die Frau verweigerte die Zahlung. Sie schlug jedoch ihrerseits vor, die Polizei hinzuzuziehen. Daraufhin sei der Unbekannte wieder auf sein Rad gestiegen und davongefahren. Wie die Polizei mitteilt, könnte der Radfahrer, möglicherweise in der Absicht sich Geld zu erschleichen, den Verkehrsunfall vorgetäuscht haben.

Beschreibung des unbekannten Fahrradfahrers

Der unbekannte Radfahrer wird so beschrieben:

Er soll etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein.

Er soll einen grauen Bart gehabt haben.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er wohl ein blaues T-Shirt und eine Mütze oder Kappe als Kopfbedeckung.

Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Das Polizeirevier Friedrichshafen prüft den Vorfall und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die möglicherweise auch eine solche Situation erlebt haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.