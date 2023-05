In Friedrichshafen hat ein unbekannter Rennradfahrer eine 16-jährige Jugendliche begrapscht. Die 16-Jährige musste gerade anhalten, als der Radfahrer die junge Frau unsittlich von hinten berührte.

Der Vorfall soll sich am Donnerstag gegen 13:45 Uhr in der Ailinger Straße in Friedrichshafen ereignet haben. Dort musste die 16-jährige Jugendliche, die mit einem E-Scooter unterwegs war, gerade wegen dem Verkehr anhalten, wie die Polizei berichtet. Der unbekannte Rennradfahrer soll der jungen Frau dann unsittlich an den Po gefasst haben. Im Anschluss suchte der Tatverdächtige in Richtung Karl-Olga-Haus das Weite.

Beschreibung des Rennradfahrers

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

30 Jahre alt

Etwa 1,80 Meter groß

Sportlich und schlank

Helle Haut

Kein Bart und ein schmales Gesicht

Bekleidet mit einem weißen "Jogger" mit grünen Streifen

Trug einen Fahrradhelm und eine Sonnenbrille

Unterwegs mit einem schwarzen Rennrad

Hatte einen Rucksack dabei

Zeugenaufruf

Der Polizei ist zudem bekannt, dass ein unbekanntes Pärchen die Belästigung ebenfalls mitbekommen haben soll. Das Paar sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.