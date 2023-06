Ein Streit zwischen zwei Frauen ist bei einem Punk-Rock-Konzert in Lindau eskaliert. Die beiden schlugen mit Fäusten aufeinander ein.

Die zwei beiden Frauen hatten schon einigen Alkohol intus, als sie sich am Freitagabend während eines Punk-Rock-Konzerts in der Von-Behring-Straße in Lindau in die Haare gerieten, berichtet die Polizei.

Frauen schlagen mit Ellenbogen und Fäusten aufeinander ein

Der Streit der 35- und 26-jährigen Frauen aus Österreich und Lindau eskalierte schließlich in einer Schlägerei. Die beiden schlugen mit Fäusten und Ellenbogen aufeinander ein. Dabei wurden beide leicht verletzt.

Die Polizei nahm den Sachverhalt auf. Sie leiteten gegen beide Frauen jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.