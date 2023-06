Eine Frau hat am Mittwoch in Ichenhausen vergessen, die Handbremse ihres Audis anzuziehen, als sie ausstieg. Das hatte schwerwiegende Folgen

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochnachmittag in Ichenhausen (Landkreis Günzburg). Beim Aussteigen aus ihrem Audi Q7 vergaß eine 37-jährige Frau die Handbremse vorab anzuziehen.

Audi gerät in Ichenhausen ins Rollen - Fahrerin wird eingeklemmt

Weil das Gelände in der Neuen Bahnhofstraße abschüssig ist, geriet das Fahrzeug ins Rollen. Die Fahrerin versuchte hieraufhin zurück in ihr Auto zu gelangen. Doch ohne Erfolg. Sie wurde zwischen der Hauswand einer Musikschule und ihrem Auto leicht eingeklemmt.

Der Audi rollte anschließend weiter, quer über die Straße und krachte in den Zaun des gegenüberliegenden Grundstückes. Erst dort kam das Auto zum Stehen. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Damit sich ein Arzt die Schürfwunden der Frau anschauen konnte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.