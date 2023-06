Die Polizei hat einen flüchtigen Unfallfahrer im Landkreis Rottal-Inn festgenommen. Der Mann soll eine Radfahrerin schwer verletzt haben und war dann einfach weitergefahren.

Der Tatverdächtige 46-jährige Mann soll am Samstagvormittag auf der B299 bei Erharting (Landkreis Mühldorf) mit seinem roten Kastenwagen eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin erfasst haben. Die Frau zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher war nach dem Unfall einfach weitergefahren. Die 72-jährige Frau aus dem Landkreis Altötting ließ der Fahrer einfach liegen.

Fahrerflucht bei Erharting: Zeuge entdeckt Fahrzeug in Massing

Aufgrund einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem roten Kastenwagen über die Medien, meldete sich dann ein aufmerksamer Zeuge. Laut der Polizei hatte der Mann das Fahrzeug auf einem Discounter-Parkplatz in Massing (Landkreis Rottal-Inn) entdeckt. Eine Streife der Polizeiinspektion Eggenfelden überprüfte draufhin das Fahrzeug. Der Fahrer des Kastenwagens zeigte sich im Anschluss geständig und wurde daraufhin festgenommen.

Ermittlungen wegen versuchtem Mord

Der 46-jährige Mann aus Polen befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.