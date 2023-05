Eine 50-jährige Frau hat am Samstagmorgen in Memmingen Polizisten mit einem Messer attackiert. Verletzt wurde bei der Attacke niemand. Die Frau wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Zunächst wurde der Polizei mitgeteilt, dass die 50-Jährige im Dachboden eines Hauses in der Rheineckstraße "zündeln" würde und angedroht habe, das Haus in Brand zu setzen. Nachdem die Beamten die Wohnung der Frau betraten, griff diese die Polizisten mit einem Messer an. Die Frau konnte dabei keinen der Beamten verletzen und wurde selbst laut Polizeiangaben ebenfalls nicht verletzt.