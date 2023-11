Rund eine Woche nach einem schweren Unfall am Bodensee ist eine Frau nun im Krankenhaus gestorben. Ein Auto hatte die 73-Jährige erfasst.

Vor rund einer Woche hat sich in der Gemeinde Eriskirch im baden-württembergischen Bodenseekreis ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Am Mittwoch dieser Woche ist nun eine 73-jährige Frau an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus gestorben.

Unfall in Eriskirch: Autofahrerin hatte die Fußgängerin bei starkem Regen übersehen

Wie bereits berichtet, wollte die Frau am Dienstag, 14.11. in den Abendstunden die Mariabrunnstraße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Aufgrund starker Regenfälle hatte eine 54-jährige Autofahrerin die dunkel gekleidete Frau jedoch übersehen und hatte sie erfasst. Dabei sei die 73-Jährige mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert worden und blieb schließlich vor dem Auto liegen. Die Fußgängerin hatte sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Polizei suchte nach Zeugen des Unfalls in Eriskirch

Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg hatten die Ermittlungen aufgenommen und nach Zeugen des Unfalls gesucht. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte zudem einen Gutachter hinzugezogen.