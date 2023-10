In Füssen ist am Montag eine Frau im Rollstuhl einen Hang hinunter gestürzt. Die Feuerwehr barg die verletzte Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, die 68-jährige Rollstuhlfahrerin am Montagnachmittag mit ihrem Rollstuhl den Fußweg am Galgenbichl herunter. Dabei kam sie aufgrund des Gefälles nach links von der Fahrbahn ab. Sie stürzte daraufhin zusammen mit ihrem Rollstuhl das Gefälle hinunter.

Rollstuhlfahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Frau erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Füssen rückte aus um die 68-Jährige zu bergen. Mit leichten Verletzungen wurde die Rollstuhlfahrerin danach in eine Klinik gebracht.