Beim Abstieg von der Roten Flüh in Nesselwängle im Tannheimer Tal ist am Donnerstagnachmittag eine 47-jährige Deutsche abgestürzt.

Frau stürzt beim Abstieg der Roten Flüh in Nesselwängle vor den Augen ihres Ehemannes ab

Die Frau war war nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr gerade dabei vom Gipfel der Roten Flüh (2.108 Meter) abzusteigen, als sie vor den Augen ihres Ehemannes abstürzte. Die 47-Jährige fiel Richtung Judenscharte und rutschte anschließend mehrere Meter durch felsdurchsetztes Gebiet ab.

Neben ihrem Ehemann beobachteten noch andere Bergwanderer das Unglück. Die 47-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen am Rücken zu. Der Rettungshubschrauber RK II brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Murnau.

Roten Einsprengseln verdankt die Rote Flüh ihren Namen

Die Rote Flüh ist ein Berg in den Tannheimer Bergen, einer Untergruppe der Allgäuer Alpen, der aus Wettersteinkalk besteht. Sie ist 2.108 Meter hoch. Seinen Namen verdankt der Berg kleinen Einsprengseln von rotem Kalkgestein, die rötlich erscheinen, wenn die Sonne untergeht.

An der Roten Flüh gibt es etliche Klettertouren, von alpinen Routen in der Nordwand bis zu Sportklettereien im neunten Grad in der Südwand. Es führt jedoch auch ein Normalweg zum Gipfel, der als relativ einfach eingestuft wird und deshalb bei Wanderern beliebt ist. Vom Gipfel der Roten Flüh aus haben Wanderer eine schöne Sicht sowohl aufs flache Alpenvorland als auch auf den Haldensee im Tannheimer Tal.

Kletterer stürzte Anfang Mai am benachbarten Gimpel bei Nesselwängle ab

Über die Judenscharte ist die Rote Flüh mit dem benachbarten Gimpel (2.173 Meter) verbunden. Dort ist erst vor gut einem Monat ein Bergsteiger abgestürzt. Ein 40-jährige Deutsche war zusammen mit einem 32-Jährigen am Südostvorbau des Gimpels in der Kletterroute "Paartaler Pfeiler 7+" unterwegs. Kurz vor dem Unfall kletterte der 40-Jährige mindestens zehn Meter weiter in die Höhe, ohne eine weitere Expressschlinge einzuhängen, weil keine Haken vorhanden waren. Dann verlor er den Halt und stürzte ca. 30 Meter in die Tiefe, bis zum Wandfuß ab, wo er neben dem 32-Jährigen in einem Schneefeld liegen blieb. Der Mann zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen zu.