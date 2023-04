Am frühen Sonntagmorgen haben Polizisten in München einen Sexualstraftäter auf frischer Tat ertappt. Die Beamten gingen gerade im Alten Botanischen Garten in der Maxvorstadt Streife, als sie sahen wie ein Mann eine Frau auf einer Bierbank vergewaltigte.

Als der Täter die Polizisten bemerkte, flüchtete er. Über zehn Polizeistreifen suchten anschließend nach dem Mann und konnten ihn schließlich festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 27-jährigen Mann aus Nigeria der im Landkreis Weilheim-Schongau wohnt.

Opfer wird ins Krankenhaus gebracht

Sein Opfer, eine 28-jährige Münchnerin, wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus und anschließend von der Polizei nach Hause gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt das Kommissariat für Sexualdelikte der Münchner Kriminalpolizei. Der Tatverdächtige wurde wegen Vergewaltigung angezeigt und einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.