Eine 19 Jahre junge Frau aus Edingen-Neckarhausen wird aktuell vermisst. Seit der Nacht auf Mittwoch ist sie verschwunden. Die Polizei sucht öffentlich, bittet die Bevölkerung um Hilfe und informiert: Möglicherweise hält sich die 19-Jährige in Kempten auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./21.06.2023) wurde die 19-jährige Cindy R. als vermisst gemeldet, berichtet die Polizei. Sie verließ am Dienstagabend die Wohnung der Eltern in dingen-Neckarhausen ( Rhein-Neckar-Kreis) und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Vermisstensuche bislang erfolglos

Die Polizei hat die Umgebung und bekannte Orte, zu denen die 19-Jährige gegangen sein könnte, bereits abgeucht. Ohne Erfolg. Deshalb wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit und fahnden mit einem Lichtbild nach der jungen Frau.

Vermisste befindet sich möglicherweise in Kempten im Allgäu

Es gibt allerdings einen Ort an dem die 19-Jährige sein könnte: Ein möglicher Hinwendungsort ist Kempten im Allgäu, erklärt die Polizei. Dort könnte sich die 19-Jährige unter Umständen aufhalten. Der Grund: In Kempten ist die junge Frau normalerweise in einer Einrichtung untergebracht ist.

19-Jährige leidet an einer kognitiven Einschränkung

Die 19-Jährige leidet nämlich an einer kognitiven Einschränkung. Sie wirkt daher geistig und auch äußerlich deutlich jünger, teilt die Polizei mit. Eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung der vermissten Cindy R.

Über das Fahndungsfoto hinaus kann Cindy wie folgt beschrieben werden:

Größe: ca. 170 cm

Kräftige Statur

Lange, rote Haare

Narbe auf der Nase

Wer die Vermisste gesehen oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle.