Bei einem Auffahrunfall am Dienstag in Kißlegg sind mehrere Autos beschädigt und ein Mensch verletzt worden. Der Fahrer eines Geländewagens hatte zu spät erkannt, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge anhalten mussten.

Eine leicht verletzte Person, fünf beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17:00 Uhr auf der L 265 ereignet hat. Eine Autofahrerin wollte von Kißlegg kommend nach links auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Wuhrmühle abbiegen.

Geländewagen kracht in Vordermann

Wegen des Gegenverkehrs musste sie mit ihrem Wagen anhalten. Die nachfolgenden vier Fahrer erkannten die Situation und bremsten ihre Autos ab. Der 20-jähriger Fahrer eines Landrover Defenders konnte der Polizeimeldung zufolge jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr wuchtig auf den Renault eines 18-Jährigen auf.

Kettenreaktion nach Auffahrunfall

Der Renault wurde durch die Kollision auf den Mercedes eines 70-Jährigen geschoben und dieser wiederum auf den VW eines 50-jährigen Vorausfahrenden. Der Nissan eines entgegenkommenden 64-Jährigen wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt.

18-Jähriger verletzt

Der 18-jährige Renault-Fahrer wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Um den erheblich beschädigten Renault und den Defender kümmerte sich der Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis gegen 18:30 Uhr nur einseitig befahrbar.