Am Flugplatz in Höfen bei Reutte (Tirol) ist am Freitagnachmittag ein Flugzeug abgestürzt. Ein Mensch kam bei dem Unglück ums Leben.

Laut der Landespolizei im österreichischen Bundesland Tirol war das Segelflugzeug gegen 14:30 Uhr am Flugplatz in Höfen bei Reutte abgestürzt. Dabei kam der 58-jährige Pilot aus Deutschland ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen wollt der Mann mit seinem Segelflugzeug mittels einer Seilwinde am Flugplatz starten. Dabei sei es dann aber in einer Höhe von 50 Metern zu Problemen gekommen.

Flugplatz Höfen in Tirol: Segelflugzeug stürzt in Wiese

Das Segelflugzeug des Deutschen kippte nach links - in Richtung Reutte - weg und stürzte dann in eine Wiese des Flugplatzes. Die Ursache für den Unfall ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei und die Luftfahrtbehörde des Landes Tirol haben die Ermittlungen augenommen und unter anderem die Absturzstelle begutachtet.

Flugplatz Höfen wird privat betrieben

Der Flugplatz Höfen liegt etwa drei Kilometer von der Gemeinde Reutte entfernt. Er wird durch eine private Haltergemeinschaft betrieben. Auf dem Flugplatz starten und landen Segelflugzeuge, Motorsegler, Ultraleichtflugzeuge, Hubschrauber und Motorflugzeuge. Neben einer knapp 700 Meter langen Start- und Landebahn aus Asphalt gibt es auf dem Flugplatz auch jeweils eine Lande und Startfläche für Segelflugzeuge. Die Startfläche für den Schleppstart mit Winde ist 782 Meter lang.

Bereits im Juli 2022 ereignete sich dort ein Unfall mit einem Motorflugzeug aus Deutschland. Dabei wurden zwei Insassen der Maschine verletzt.