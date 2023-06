Am Flughafen Memmingen verstieß ein Vater am Montag gegen die Schulpflicht seines Sohnes. Er reiste mit dem Kind, das in der Schule sein sollte, außer Landes.

Aufgefallen war der Schulpflichtsverstoß den Beamten der Grenzpolizei am Allgäu Airport. Diese hatten den 35-jährigen Vater und seinen 12-jährigen Sohn am Montag am Flughafen Memmingen kontrolliert und dabei festgestellt, dass das Kind eigentlich in der Schule sein müsste.

Vater fliegt mit Sohn während der Schulzeit vom Allgäu Airport ins Ausland

Der 35-Jährige hatte aber andere Pläne: Er wollte, wie die Polizei mitteilt, zusammen mit seinem Kind ausreisen, ohne den Jungen an der Schule entschuldigt zu haben. Ziel des Fluges war Skopje in Nord-Mazedonien.

Vater meldete sein Kind "krank" um mit ihm vom Flughafen Memmingen auszureisen

Die Beamten vom Flughafen Memmingen fragten daraufhin bei der Schule, auf die der 12-Jährige geht, nach. Die Schule gab an, dass das Kind eigentlich "krank" gemeldet sei. Es lag also keine Entschuldigung bzw. Befreiung von der Schulzeit vor. Die Beamten vom Allgäu Airport zeigten den Vater an und informierten das Schulamt über den Vorfall. Danach gestatteten sie Vater und Sohn die Weiterreise.

Podcast " Erwischt am Flughafen Memmingen" und Artikel "Blaumacher im Ferienflieger"

Doch warum dürfen Familien danach eigentlich weiterreisen, obwohl die Kinder in die Schule gehören? Wie oft kommt so etwas vor? Und wie verhalten sich eigentlich die Eltern, die ihre Kinder zum Schule schwänzen bringen, wenn sie erwischt werden? Genau diese Fragen haben wir Holger Stabik, dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, gestellt. Im Podcast bezieht der Polizeisprecher dazu Stellung.

