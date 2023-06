Zwei betrunkene Männer haben sich in einem Flugzeug daneben benommen. Die Polizei am Flughafen Memmingen musste beide aus dem Flieger holen.

Die beiden Männer im Alter von 25 und 26 Jahren waren am Donnerstagabend betrunken an Bord eines Flugzeugs gegangen. Dort fielen die beiden dann wegen ihres agressiven und betrunkenen Verhaltens auf. Die Männer missachteten die Anweisungen des Flugpersonals, pöbelten die Crew an und wurden daraufhin des Fluges verwiesen, berichtet die Polizei.

Flughafen Memmingen: Flugzeugbesatzung muss Polizei um Hilfe bitten

Da die Männer das Flugzeug aber nicht verlassen wollten, rief die Besatzung die Grenzpolizei Memmingen zu Hilfe. Die Beamten konnten die betrunkenen Männer daraufhin aus dem Flugzeug bringen.

Betrunkener verletzt sich selbst und muss in Gewahrsam

Auf dem Rückweg zum Terminal des Flughafens Memmingen ließ sich einer der Männer dann absichtlich zu Boden fallen und verletzte sich dabei am Kopf. Die Polizei verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Die anschließende medizinische Versorgung verweigerte der Mann allerdings und verhielt sich auch gegenüber den Mitarbeitern des Rettungsdienstes aggressiv. Er wurde von den Beamten der Grenzpolizei deswegen zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Polizeibeamten und Sanitäter wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise nicht verletzt. Die Kosten für den Einsatz muss der betrunkene Mann nun selbst tragen.

Haftbefehle am Flughafen Memmingen vollstreckt

Bereits am Donnerstagnachmittag hat die Polizei am Flughafen Memmingen zwei Haftbefehle vollstrecken können. Den Beamten waren bei Ausreisekontrollen zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren aufgefallen. Beide wollten mit einem Flug nach Rumänien aus Deutschland ausreisen. Gegen die beiden Männer lagen jedoch Ausschreibungen zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl vor. Die Gesuchten konnten eine Festnahme durch das hinterlegen von Sicherheitsleistungen in Höhe von 1.600 und 762 Euro abwenden und nach Rumänien fliegen.