Am Flughafen Memmingen musste die Grenzpolizei am Mittwoch einen Fluggast persönlich empfangen. Der Passagier hatte in einem Flugzeug, das am Allgäu Airport landete, randaliert.

Das Flugzeug war am Mittwochnachmittag im Landeanflug am Flughafen Memmingen. Doch noch bevor die Maschine zur Landung ansetzte, musste das Bordpersonal die Grenzpolizeigruppe Memmingen anrufen. Der Grund war laut Polizei ein randalierender Fluggast, der sich an Bord der Maschine befand.

Flughafen Memmingen: Mann randaliert in Flugzeug

Der Mann hatte sich offenbar strikt geweigert, den Anweisungen des Bordpersonals Folge zu leisten und dann angefangen zu randalieren. Nach der Landung erhielt der Mann deshalb einen speziellen Empfang. Als er aus dem Flugzeug stieg, wartete die Grenzpolizei bereits auf ihn.

Sicherheitsleistung und Anzeige nach dem Luftsicherheitsgesetz

Durch die Beamten der Grenzpolizei wurde von dem 31-jährigen serbischen Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von etwa 300 Euro veranschlagt. Nach erfolgter Zahlung konnte der Mann seiner Weiterreise antreten. Der Mann hat nun mit einer Anzeige nach dem Luftsicherheitsgesetz zu rechnen.