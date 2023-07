Am Flughafen Memmingen hat die Grenzpolizei des Allgäu Airport einen Mann festgenommen - wegen Erpressung und Körperverletzung. Er sitzt nun im Gefängnis.

Die Beamten der Grenzpolizei Memmingen hatten den 27-jährigen Mann, der aus Pristina (Kosovo) einreisen wollte am Flughafen Memmingen kontrolliert. Sie stellten fest, dass nach dem Mann wegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung gefahndet wird.

Festnahme am Flughafen Memmingen

Daraufhin nahmen die Beamten den 27-Jährigen am Allgäu Airport fest. Der Kosovare wurde dann laut Polizei beim zuständigen Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Das Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft an. Deshalb brachten Polizeibeamte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.