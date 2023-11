Flughafen Memmingen: Gepäck ist zu groß - Frau legt sich mit Flughafenpersonal an

Mit dem Flughafenpersonal angelegt hat sich eine Frau am Mittwoch am Allgäu Airport in Memmingen. Sie wollte nicht akzeptieren, dass ihr Gepäck zu groß war.

In Streit geraten ist am Mittwoch eine 35-jährige Frau mit dem Flughafenpersonal am Ausreiseterminal am Flughafen Memmingen. Die Frau weigerte sich nach Angaben der Polizei beharrlich, eine Nachzahlung für ihr zu großes Gepäck zu leisten. Sie verhielt sich uneinsichtig und ignorierte die Anweisungen des Personals.

Deshalb wurde die Grenzpolizei hinzugerufen. Erst als die Beamten eintrafen, gab die Frau nach und ließ sich beruhigen. Nachdem sie die Forderungen bezahlt hatte, durfte sie weiterreisen.