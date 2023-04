Kontrolle am Flughafen Memmingen stellt Schulpflichtsverstoß fest: Eltern erweiterten die Osterferien von ihrem Kind einfach eigenmächtig.

Es ist nicht der der erste Fall dieser Art am Flughafen Memmingen. Immer zu Ferienbeginn oder Ferienende haben die Beamten am Allgäu Airport damit zu tun: Es geht um Verstöße der Schulpflicht. Beispiel gefällig? Am 18. Januar verstießen gleich zwei Elternpaare mit ihren insgesamt fünf Kindern gegen die Schulpflicht, wie eine Kontrolle am Flughafen Memmingen feststellte.

Schulpflichtsverstoß am Flughafen Memmingen

Am Montagabend (24. April 2023) hatten Beamte der Grenzpolizei Memmingen am Flughafen Memmingen mit einem ähnlichen Fall zu tun: Die Beamten kontrollierten am Allgäu Airport laut Polizei eine Familie. Die Eltern und ihr elfjähriges Kind waren an dem Abend zurück nach Deutschland gereist. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die Eltern damit die Schulpflicht ihres Kindes verletzt hatten. Denn da am Montag ein regulärer Schultag war, die Familie erst am Abend wieder in Deutschland ankam, konnte das schulpflichtige Kind nicht in der Schule gewesen sein.

Eltern verlängern Osterferien ihres Kindes deutlich

Die Beamten riefen deshalb bei der Schule des Kindes an. Die Münchner Grundschule, in der das elfjährige Kind Unterricht hat, bestätigte den Beamten, dass keine Schulbefreiung vorliegt. Die Eltern hatten also einfach auf eigene Faust die Osterferien ihres Kindes eigenmächtig und deutlich verlängert und hielten das Kind unentschuldigt von der Schule fern. Die Osterferien in Bayern waren vom 3. bis zum 15. April. Die Beamten am Flughafen Memmingen leiteten deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Eltern ein.

Podcast mit der Polizei zu Verstößen der Schulpflicht am Flughafen Memmingen

Solche etwas anderen Fälle des Schulschwänzens sind am Flughafen Memmingen keine Seltenheit, wie Holger Stabik, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, erklärt. Was die Gründe der Eltern für so ein Verhalten sein könnten, wie oft das am Flughafen Memmingen tatsächlich vorkommt, wie die Eltern reagieren, wenn sie bei einer solchen Verletzung der Schulpflicht erwischt werden und was den Eltern danach an Strafen blüht, unter anderem darauf geht Holger Stabik hier im Podcast mit all-in.de ein.