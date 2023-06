Am Donnerstag ist ein 26-jähriger Mann bei Halblech mit seinem Gleitschirm in einen Baum gestürzt. Der 26-Jährige startete mit seinem Gleitschirm an der Buchenbergstation. Kurz nach dem Start geriet er laut Polizei wegen einem Flugfehler zu nah an einige Bäume.

Bergwacht Füssen rettet Gleitschirm-Flieger aus 15 Meter Höhe

Er verfing sich deshalb an einem Baum und blieb in den Baumkronen hängen. Der Verunfallte blieb unverletzt und harrte bis zu seiner Rettung durch die Bergwacht Füssen in der Baumkrone, auf einer Höhe von etwa 15 Metern, aus. Die Alpine Einsatzgruppe hat Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.