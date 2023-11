In Augsburg war Endstation! Die Polizei hat am Dienstag einen rumänischen Bürgermeister dort am Hauptbahnhof festgenommen. Er war vor einer Haftstrafe geflohen.

Der Bürgermeister der rumänischen Großstadt Baia Mara hätte am Freitag eine Haftstrafe antreten müssen. Das Gericht hatte ihn laut rumänischen Medienberichten vergangene Woche wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme zu einer Freiheitsstraße von fünf Jahren verurteilt. Doch statt sich auf den Weg ins Gefängnis zu machen, ergriff der 45-Jährige die Flucht. Die rumänischen Behörden schrieben ihn daraufhin europaweit zur Fahndung aus.

Bürgermeister floh mit Ausweis eines Verwandten nach Ungarn

Wie rumänische Medien berichten, soll er mit dem Personalausweis eines Verwandten über die Grenze nach Ungarn gereist sein. Anschließend führte ihn seine Flucht weiter nach Deutschland. Doch dort war Endstation. Am Dienstagabend klickten am Hauptbahnhof Augsburg die Handschellen, wie unter anderem die Augsburger Allgemeine berichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte ihr gegenüber entsprechende Medienberichte aus Rumänien.

Polizei nimmt geflüchteten Bürgermeister am Hauptbahnhof Augsburg fest

Am Montag wurde die Generalstaatsanwaltschaft darüber informiert, dass sich der Gesuchte im Großraum München aufhalten soll. Daraufhin veranlassten die Behörden "Observationsmaßnahmen und eine Überwachung der Telekommunikation". Das bedeutet, er wurde abgehört. So konnten sie den Aufenthaltsort des 45-Jährigen ermitteln: Der Mann war mit einem Auto auf dem Weg zum Augsburger Hauptbahnhof, wo ihn die Polizei um etwa 18:30 Uhr festnahm. Doch so einfach aufgeben wollte der 45-Jährige offensichtlich nicht. Er versucht sich der Festnahme zu widersetzte, wie verschiedene Medien berichten. Als er vor den Polizisten weglaufen wollte, wurde er leicht verletzt.

Derzeit sitzt der 45-Jährige im Gefängnis in Augsburg. Das Gericht muss nun über eine Auslieferung entscheiden.

Der Hauptbahnhof Augsburg

Der Hauptbahnhof Augsburg ist der zentrale Knotenbahnhof für den Großraum Augsburg und Bayerisch-Schwaben. Täglich verkehren hier über 50.000 Menschen und etwa 1.000 Züge im Fern-, Regional- und Güterverkehr. Der Augsburger Hauptbahnhof hat das älteste Empfangsgebäude einer deutschen Großstadt, das noch in Betrieb ist. Es wurde 1845 erbaut.