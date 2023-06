Die Polizei Marktoberdorf veranstaltet gemeinsam mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte ein Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren auf dem E-Bike. Denn gerade ältere Menschen auf E-Bikes wurden im vergangenen Jahr in Unfälle verwickelt.

In den vergangenen Jahren entwickelten sich E-Bikes zu Verkaufsschlagern und verdrängten zunehmend die "klassischen" Fahrräder. Einen Grund für den Erfolg sieht die Polizei darin, dass E-Bikes auch Menschen ansprechen, die keinen Bezug zum Fahrradfahren haben oder diesen bereits verloren haben. Dazu zählen auch Seniorinnen und Senioren, die durch das E-Bike wieder aktiver werden.

Erschreckende Bilanz

Die Beliebtheit von E-Bikes hat aber auch Schattenseiten. So nahm der Polizei zufolge die Zahl der Unfälle mit E-Bikes im Jahr 2022 um 17,5 Prozent zu. 73 Prozent der Unfälle verursachten E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer sogar selbst.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kam es zu 548 Unfällen mit E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrern. 529 wurden dabei verletzt, sechs sogar getötet. 17 % der Getöteten und 39 % der Verletzten trugen keinen Helm. Über 43 % der Opfer waren über 65 Jahre alt.

Schlimme Unfälle auch im Allgäu

Auch in diesem Monat kam es schon zu schweren Unfällen mit E-Bikes. In Marktoberdorf wurde ein 56-Jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt, er trug keinen Helm. Im Ostallgäu schwebte ein 78-jähriger Rentner trotz Helm nach einem Sturz in Lebensgefahr. Als Hauptursache für die Unfälle sieht die Polizei mangelnde Fertigkeiten im Umgang mit dem Gefährt. Daher findet in der nächsten Woche das Fahrsicherheitstraining in Marktoberdorf statt.

Wann und Wo findet das Sicherheitstraining statt?

Das Sicherheitstraining findet am Dienstag, 13. Juni, auf dem Verkehrsübungsplatz an der Adalbert-Stifter-Schule in der Schwabenstraße 53 in Marktoberdorf statt. Kursleiter an diesem Nachmittag ist Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening von der Polizeiinspektion Marktoberdorf. Der örtliche Verkehrssicherheitsbeauftragte möchte mit einer Kurzeinweisung auf immer wieder auftretende Probleme und Gefahren beim E-Biken hinweisen.

Teilnehmer sollten bereits Erfahrung haben

Der Kurs wendet sich im Besonderen an sportliche Senioren, die durch praktische Übungen mehr Handlungssicherheit mit dem E-Bike gewinnen. So sollen die Teilnehmer fit und sicher durch das Jahr kommen. Die Teilnehmer sollten allerdings bereits erste Erfahrungen mit dem E-Bike gemacht haben. E-Bike, Helm und Getränk müssen die Seniorinnen und Senioren selbst mitbringen.

Interessierte müssen sich anmelden

Die Teilnahme ist für alle kostenlos, allerdings ist laut Polizei die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung bei der vhs Ostallgäu Mitte ist darum zwingend erforderlich. Unter www.info@vhs-oal-mitte.de oder der Telefonnummer 0800/ 6645256 können sich Interessierte anmelden und auch mehr Infos erhalten.