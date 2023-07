Fische, die tot am Ufer liegen oder im Wasser treiben. Im Bach Untere Argen in Missen-Wilhams wurde ein erhöhtes Fischsterben registriert. Grund ist ein unbekannter Gefahrstoff.

Die Polizei berichtet, dass am Mittwochmittag im Bachlauf Untere Argen in Missen-Wilhams ein erhöhtes Fischsterben festgestellt wurde. Schnell machten sich verschiedene Einrichtungen und Behörden daran den Grund dafür herauszufinden. Am Ende waren die Polizei, die Feuerwehren Missen und Seltmanns, das Wasserwirtschaftsamt Kempten, das Landratsamt Oberallgäu sowie auch die Bürgermeisterin der Gemeinde Missen an dem Einsatz beteiligt.

Fischsterben in Missen-Wilhams: Unbekannter Gefahrstoff gelangte in großer Menge ins Abwasser

Inzwischen ist auch klar, wie die Fische starben. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gelangte nämlich ein unbekannter Gefahrstoff in so großer Menge in das Abwasser, dass das Klärwerk diesen nicht mehr neutralisieren konnte. Die ordnungsgemäße Einleitung des grundsätzlich gereinigten Klärwasser wurde sofort gestoppt.

Stoff stellt keine Gefahr für Bevölkerung dar

Um was für einen Stoff es sich handelt, und wie er ins Wasser kam ist noch nicht klar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand und besteht jedenfalls laut Polizei nicht. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt aufgenommen.

Der Fluss Untere Argen bei Missen-Wilhams

Der Fluss Untere Argen ist ein Angelgewässer in Bayern in der Nähe von Missen-Wilhams. Darin leben hauptsächlich Bachforellen, Döbel und Groppen. Mit rund 69 Kilometern ist der Fluss länger als die 50 Kilometer lange Obere Argen. Außerdem ist die Untere Argen der deutlich wasserreichere der beiden Quellflüsse der Argen. Die Untere Argen entsteht aus dem Zusammenfluss der beiden Bäche Börlasbach und Stixnerbach am westlichen Ortseingang von Missen. Von dort fließt sie zunächst in nördlicher Richtung nach Isny. Bei Isny ändert die Untere Argen die Laufrichtung nach Nordwesten und bei Waltershofen dann nach Südwesten.