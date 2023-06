Die Freiwillige Feuerwehr in Wangen musste am Freitag einen Brand in einer Hackschnitzellage löschen.

Der Brand war gegen 13:45 Uhr wegen dem Feuer in dem Hacknitzellager in Kernaten ausgebrochen. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt an einem Generator der Grund gewesen sein, warum Teile der Hackschnitzel in Brand gerieten. Die Schadenssumme an dem Generator ist nicht bekannt. Am Gebäude entstand kein Schaden.