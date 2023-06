Am Dienstagnachmittag ist in Meckenbeuren ein Getreidefeld in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr musste mit mehreren Einsatzkräften anrücken, um den Brand zu löschen.

Zwei Männer, die mit einem Mähdrescher auf dem Feld arbeiteten, waren auf den aufsteigenden Rauch aufmerksam geworden. Die Arbeiter konnten die Ausbreitung des Brandes nicht mehr verhindern und alarmierten die Feuerwehr. Die rückte gegen 13:30 Uhr mit 13 Fahrzeugen und etwa 90 Einsatzkräften an und löschte den Brand.

4.000 Euro Schaden

Der Polizeimeldung zufolge war wohl heißes Öl der Arbeitsmaschine in Verbindung mit der Trockenheit und der Hitze verantwortlich für das Feuer. Durch die rasche Ausbreitung fielen den bisherigen Einschätzungen zufolge in kürzester Zeit rund 200 mal 200 Meter Erntefeld den Flammen zum Opfer. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.