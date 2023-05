Mit seinem Auto in den Inn gestürzt ist ein Mann in Kirchbichl (Tirol). Die Feuerwehr barg das Auto am Dienstagabend aus dem Fluss.

Passanten entdeckten am Dienstagabend ein Auto, das bei Kirchbichl (Bezirk Kufstein, Tirol) im Inn trieb und verständigten gegen 18:45 Uhr die Landesleitzentrale der Polizei. Einsatzkräfte steuerten daraufhin unter anderem mit einem Notarzthubschrauber und dem Polizeihubschrauber "Libelle" den Fluss an - ein Auto konnten sie aber zunächst nicht entdecken.

Wassermassen und starke Strömung erschweren Bergung des Autos aus dem Inn

Anwohner machten sie schließlich auf eine "auffällige" Welle aufmerksam. An dieser Stelle hatten sie das Auto zuletzt gesehen. Dank der Hinweise gelang es den Einsatzkräften nach kurzer Zeit das Auto zu orten. Die Bergung war aufgrund der Wassermassen aber alles andere als einfach. Zudem erschwerte eine starke Strömung die Bergung.

Im Inneren des Autos befindet sich ein toter Mann

Erst gegen 20:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Auto aus dem Fluss ziehen - und machten einen grausigen Fund. Im Inneren Fahrzeuges befand sich ein toter Mann. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, um wen es sich bei dem toten Mann handelt und wie es dazu kam, dass das Auto im Inn gelandet ist.

Im Einsatz waren neben fünf verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren auch die Berufsfeuerwehr- Innsbruck, drei Polizeistreifen und die Besatzungen des Notarzthubschraubers und des Polizeihubschraubers "Libelle".