In Amtzell (Landkreis Ravensburg) ist am Donnerstagabend ein Mann bei einem Dachstuhlbrand verletzt worden. Ein Blitz war in das Haus eingeschlagen und hatte das Feuer ausgelöst.

Gegen 19:00 Uhr hat der Polizei zufolge der Blitz das Haus getroffen, wodurch das Feuer ausbrach. Als der 44-jährige Bewohner versuchte das Feuer zu löschen erlitt er eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen durch die teils geschmolzene, herabfallende Dachisolierung. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, weitere Bewohner wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen und musste dabei das Dach teilweise abdecken. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude wurde durch die schnellen Löscharbeiten verhindert. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 80.000 Euro. Die Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort.