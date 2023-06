Gleich mehrere Waldbrände haben am Wochenende die Feuerwehren in Tirol beschäftigt. Möglicherweise waren "Sonnwend-Feuer" für einige der Brände verantwortlich.

Bereits am Samstagabend musste in Silz die Feuerwehr zu einem Waldbrand oberhalb der Ortschaft Simmering ausrücken. Gegen kurz nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr mit bis zu 70 Einsatzkräften zu dem Brandort gerufen und musste dort dann ein Waldstück von 300 bis 400 Quadratmetern bekämpfen. Bereits um 23:26 Uhr meldete die Feuerwehr, dass das Feuer vollständig gelöscht sei. Der Grund für den Brand ist noch nicht bekannt.

Waldbrand bei Axams am Sonntag

Am Sonntag mussten die Feuerwehren dann gleich zwei Waldbrände in Tirol löschen. Um 9:08 Uhr sei eine starke Rauchentwicklung am Axamer Kögele bemerkt worden, berichtet die Polizei in Tirol. Beim Eintreffen der Feuerwehren standen bereits 300 Quadratmeter Wald unterhalb des Wetterkreuzes in Flammen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnten die Feuerwehren aus Axams, Grinzens, Mutters, Zirl und die Berufsfeuerwehr Innsbruck den BRand löschen. Laut Polizei wurde der Waldbrand möglicherweise durch ein "Sonnwendfeuer" am Samstagabend ausgelöst.

Weißenbach am Lech: Waldbrand möglicherweise ebenfalls durch Traditionsfeuer ausgelöst

Auch in Weißenbach am Lech musste die Feuerwehr einen Waldbrand löschen. Gegen 10:54 Uhr hatte die Besatzung eines Hubschraubers bei einem Beobachtungsflug mehrere Glutnester im Bereich des Gipfels der Gaichspitze bemerkt. Ein Hubschrauber der Polizei brachte daraufhin mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und deren Ausrüstung auf den Berg. Die Feuerwehr konnte den Brand - mit Hilfe eines Löscheinsatzes des Polizeihubschraubers - löschen. Auch in diesem Fall könnte der Brand durch ein Sonnwendfeuer ausgelöst worden sein, so die Polizei. Neben dem Polizeihubschrauber waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Höfen, Lechaschau und Reutte im Einsatz.

