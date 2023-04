In Dornbirn ist am Sonntag gegen 13:45 Uhr ein Brand im Dachstuhl eines Mehrparteienhaus in der Parzelle "Hof" ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, konnten sich elf Bewohner und eine Katze, die sich in dem Haus befanden, über eine außen gelegene Treppe retten. Danach traf ein Großaufgebot an Rettungskräften bestehend aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ein.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr Dornbirn schaffte es durch Löscharbeiten, den Brand auf den Dachbereich einzugrenzen und schließlich zu löschen. Dennoch entstand durch das Feuer ein erheblicher Sachschaden. Bei den Löscharbeiten wurde eine Person der Feuerwehr leicht verletzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehr Dornbirn war mit zwölf Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften, die Rettung mit sieben Fahrzeugen und 14 Kräften vor Ort. Des Weiteren waren die Bundespolizei mit fünf Fahrzeugen und zehn Beamten sowie eine Polizeidrohne im Einsatz.