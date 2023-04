Am Samstagnachmittag ist in Bregenz ein Wirtshaus in Brand geraten. Zwei Menschen mussten per Drehleiter gerettet werden Offenbar kam es zu dem Feuer, als der Bewohner den Backofen benutzte.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr musste einen Bewohner sowie dessen Besucher mittels Leiter von einem Balkon des ersten Stockwerkes retten, weil ein Betreten des Gebäudes zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich war. Ein Bewohner gab der Polizei zufolge an, dass es beim Versuch im Backofen seiner Wohnung Pommes Frites zuzubereiten, eine Rauchentwicklung gegeben habe. Der Mann wurde zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

Vier Feuerwehrleute im Krankenhaus

Der Rettungsdienst musste außerdem vier Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bregenz bringen. Am Einsatz beteiligt waren 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bregenz Stadt, Rieden, Vorkloster, Hard sowie der Betriebsfeuerwehr der VKW, 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ÖRK, drei Beamte der Sicherheitswache Bregenz sowie 10 Beamte und Beamtinnen der Bundespolizei. Am Gebäude entstand schwerer Sachschaden. Die Schadenshöhe läßt sich noch nicht beziffern.